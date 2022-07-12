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شاهد.. أمطار الخير تكسو «فيفاء» حلة من الجمال

الفيديو

شاهد.. أمطار الخير تكسو «فيفاء» حلة من الجمال

شاهد.. أمطار الخير تكسو «فيفاء» حلة من الجمال
١١:٢٤:٤١ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على محافظة فيفاء في منطقة جازان، مساء اليوم الثلاثاء.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان ، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

في حين يستمر توقع السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي), وظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

 

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار فيفا جازان فيفا

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