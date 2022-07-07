«النائب العام»: المملكة أقرت الأنظمة العادلة التي تحفظ حقوق الحجاج والمعتمرين وتراعي مصالحهم العامة (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أقرت الأنظمة العادلة التي تحفظ حقوق الحجاج والمعتمرين وتراعي مصالحهم العامة.

وأوضح النائب العام في فيديو بثته قناة “السعودية” وأعادت نشره النيابة العامة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن حماية الحقوق والحريات, من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة.

وأضاف النائب العام أن الجناية على الحجاج والمعتمرين، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، من الظروف المشددة التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين فيها.

مشددا على أن الحج فريضة دينية للمسلمين عامة، يحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبيات السياسية، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

وكان النائب العام قد وجه في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين نيابة أعمال الحج التي يتبعها 20 نيابة عامة متخصصة تباشر مهامها الجزائية.

وجه خلالها بزيادة النيابات لتصبح 27 نيابة لتباشر كافة الاختصاصات القضائية النيابية، كالتحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

مؤكدا أن كل تلك الأمور سيكون بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، وبخطط مؤسسية محكمة، وعملية تقنية متكاملة.