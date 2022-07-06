الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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تحذير من مرض «خطير» يخرج من أجهزة «التكييف»
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تحذير من مرض «خطير» يخرج من أجهزة «التكييف»

تحذير من مرض «خطير» يخرج من أجهزة «التكييف»
٠٢:٣٨:٣٢ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت طبيبة روسية عن شيء غير متوقع في أجهزة التكييف إذا لم تُنظف بصورة دورية، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض خطير لا قدر الله.

وتؤكد الطبيبة الروسية أولغا بيريفالوفا على أن هناك بكتيريا خطيرة تتكاثر في مرشحات أجهزة تكييف الهواء.

وتقول أولغا: “يعتقد الأشخاص الذين يتواجدون طوال فترة الصيف في مكاتب مكيفة، أنهم يعطسون ويسعلون، بسبب إصابتهم بفيروسات دولابية أو حتى متحور أوميكرون، ولكن في الواقع إن البيئة داخل مرشحات مكيف الهواء هي رطبة ودافئة، ملائمة جدا لتكاثر البكتيريا”.

وتضيف: “أي أن المكيفات التي لا تنظف بين فترة وأخرى تطلق هواء مشبعا بهذه البكتيريا.. وبما أن مستوى منظومة المناعة يختلف من شخص إلى آخر، لذلك يلاحظ انتشار داء الفيالقة صيفا”.

وتابعت: “أفضل طريقة للوقاية من هذا الداء، هي تنظيف مرشحات مكيف الهواء بصورة منتظمة دائما. وهذا يشمل حتى المكيفات في السيارات”.

الكلمات الدلالية:
أجهزة التكييف بكتيريا خطيرة طبيبة روسية مرض خطير

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