الأرض تصل إلى أبعد نقطة بمدارها حول الشمس في هذا الموعد

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة عن موعد وصول الكرة الأرضية إلى أبعد نقطة في مدارها حول الشمس.

وقالت الجمعية، عبر حسابها على “تويتر”: “تصل الكرة الأرضية يوم الاثنين 04 يوليو 2022 إلى أبعد مسافة في مدارها حول الشمس ” الأوج ” هذا العام عند الساعة 10:10 صباحًا بتوقيت مكة (07:10 صباحًا بتوقيت غرينتش) على مسافة 152,098,455 كيلومتر بعد حوالي أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفي“.

وكانت فلكية جدة أعلنت في وقت سابق أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر ذي الحجة يوم الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 الموافق 29 يونيو 2022 – حسب تقويم أم القرى – عند الساعة 05:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة هذا اليوم عند الساعة 07:07 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (05) درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (06) درجات، وإضاءته (0.3 %)، وسيحدث الغروب عند الساعة 07:39 مساءً بعد (32 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر فلكياً، لافتاً النظر إلى أن رؤية القمر ستكون ممكنه بصعوبة بواسطة أجهزة الرصد بسبب إضاءته الضئيلة وعمره الصغير.