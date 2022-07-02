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«حيلة ماكرة» للهروب من المحاسبة.. شاهد ماذا فعل مسؤول أثناء استجوابه في البرلمان

الفيديو

«حيلة ماكرة» للهروب من المحاسبة.. شاهد ماذا فعل مسؤول أثناء استجوابه في البرلمان

«حيلة ماكرة» للهروب من المحاسبة.. شاهد ماذا فعل مسؤول أثناء استجوابه في البرلمان
٠٢:١٢:٤٧ ص، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت صحف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في نيجيريا، مقطع فيديو يوثق لحظة تظاهر مسؤول بالإغماء أثناء استجوابه في البرلمان عن اختفاء مبلغ مالي كبير.

وأظهر الفيديو- الذي انتشر على نطاق واسع- المسؤول النيجيري، وهو لبروفيسور “Kemebradikumo Pondei” الذي كان مسؤول عن ميزانية مشروع دلتا النيجر، وهو يتظاهر بالإغماء عليه في مشهد تمثيلي رصدته الكاميرات.

وأقدم المسؤول على هذا الفعل، للهروب من مُساءلته عن مبلغ 536 مليون نايرة نيجيرية اختفت من المشروع (نصف مليون ريال).

وعلى الفور تجمع البعض حوله، ونجح أحد الحاضرين في إفاقته من الإغماء.

الكلمات الدلالية:
اغماء البرلمان فساد نيجيريا

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