سبحان الخالق.. فيديو مذهل لقنفذ يلتهم عقربا

تواصل ـ فريق التحرير:

في فيديو مذهل، تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استطاع قنفذ التهام عقربا أصفر بكامله، في مشهد لا يقارن في غرابة حدوثه.

ويعتبر القنفذ حيوانا ذا نشاطٍ ليليّ، إذ يختبئ في ساعات النّهار تحتَ أوراق النّباتات أو في شُقوق الصّخور والكهوف، وقد يعيشُ داخل جحرٍ تحت الأرض يحفرُهُ بأقدامه الصّغيرة، وينتظرُ حتى حلول المساء.

تخرج القنافذ في المساء كي تتغذّى وتقتات على العقارب واللا فقاريات وما شابه، وتُصبح أكثر نشاطاً في هذه الفترة من اليوم من غيرها، ورغمَ ذلك، يميل القنفذ في أوقات معيّنة إلى الخُروج والاصطياد في النهار، ويحدثُ ذلك على وجه الخصوص بعد هطول الأمطار الخفيفة.

تتكاثر القنافذ في الفترة ما بين شهر يوليو وشهر سبتمبر، وتستمر مدّة الحمل لديها لحوالي شهر إلى أقل من شهرين، وتحديداً 35 يوما إلى 58 يوماً، وتعتمدُ هذه الفترة على نوع القنفذ؛ حيث إن القنافذ تمثّل فصيلةً كاملة من الثّدييات تضم حوالي سبعة عشر نوعا مُوزَعة على خمسة أجناس (مجموعات فرعية).

تلد الأنثى ما بين 3 إلى 6 صغير يعرف باسم (شوهب)، تلدهم مرة واحدة في السنة، ويكون الشّوهب عندما يولد دون أشواك على ظهره، وبعد مرور الأسبوع الأول يفتح هذا الشّوهب عيونه، ويستطيع الأكل بعد مرور ثلاثة أسابيع.