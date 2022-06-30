الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعيار 24 تجاوز الـ 218 ريالاً
تطور مُفاجئ.. روسيا تسحب قواتها من جزيرة الأفعى الأوكرانية
أبرزها الماء البارد.. 5 مشروبات احذر تناولها خلال الصيف
رسالة نارية من الصين على بيان قمة حلف الناتو.. ماذا قالت؟
تعمل بالطاقة الكهربائية.. 10 مزايا بأول حافلة صديقة للبيئة في مطارات المملكة
“الصحة” تُعلن تسجيل 698 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1,003حالات

صحة

أبرزها الماء البارد.. 5 مشروبات احذر تناولها خلال الصيف

أبرزها الماء البارد.. 5 مشروبات احذر تناولها خلال الصيف
١٢:٥٣:٣٠ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير التغذية الروسي، أنطون بيرديف، من تناول عدة مشروبات خلال فصل الصيف، وبحسب مقابلة أجراها بيرديف مع موقع متخصص، فإن هذه المشروبات، يشاع عنها خطأ أنها تساعد في التخفيف من الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح الخبير في علم التغذية لموقع “doctorpiter”، أنه يجب التعامل بحذر مع بعض المشروبات الساخنة والباردة خلال فصل الصيف، من الممكن أن تؤدي إلى حدوث مشكلات صحية، حسبما نقلت “روسيا اليوم”.

وهذه المشروبات هي:

1- الماء البارد

يلجأ كثيرون إلى الماء البارد، صيفا، للتخفيف من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، رغم أنه قد يلحق ضررًا بالجسم، لأنه يؤدي إلى انخفاض حاد ومفاجئ في درجة حرارة الأعضاء الرئيسة، والتهاب الحلق والبلعوم الأنفي واللوزتين، فضلاً عن اضطراب عمل منظومة المناعة.

هذا ما يفعله شرب الماء البارد على الإفطار بجسمك | مصراوى

2- القهوة

تؤدي زيادة استهلاك القهوة إلى أضرار متعددة، ولكن بشكل خاص خلال فصل الصيف، تعمل مادة الكافيين كمدرّ للبول، ما يؤدي إلى جفاف الجسم.

3- الشاي الأحمر/ الأسود

نعود إلى أضرار الكافيين، التي تزيد خلال فصل الصيف، حيث يؤدي استهلاك الشاي إلى ارتفاع ضربات القلب، وضغط الدم، فضلاً عن تهيج المعدة، والصداع.

فوائد الشاي الأسود للبشره والشعر الدهني - موسوعة

4- العصائر

بعكس ما هو شائع، فإن الإكثار من تناول العصائر قد يزيد مخاطر التعرض إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، والضيق المعوي، ومشكلات الجهاز الهضمي، فضلا عن عصائر الموالح مثل الليمون أو المانجو، التي تزيد من احتمال تعرض الجسم للجفاف.

احذر: 7 آثار جانبية لكثرة تناول العصائر.. منها مشاكل الكلى | مصراوى

5- المياه الغازية

بقدر ما تحتوي على نسبة عالية من السكر، تشكل عبئا على البنكرياس، وربما تعرض إلى الإصابة بالسكري، فإنها تحتوي على نسبة عالية كذلك من الكافيين.

فوائد المياه الغازية للتنحيف - ويب طب

الكلمات الدلالية:
الكافيين المياه الغازية فصل الصيف مشروبات

مواد ذات صلة

المزيد
غيّر هذه العادات لتفقد 2 كيلوجرام شهرياً من وزنك

غيّر هذه العادات لتفقد 2 كيلوجرام شهرياً من وزنك

منذ 5 سنوات
أحدث وصفة صينية للتنحيف دون الامتناع عن تناول ما تشتهي

أحدث وصفة صينية للتنحيف دون الامتناع عن تناول ما تشتهي

منذ 3 سنوات
تعرفي على دور «الرضاعة الطبيعية» في حرق الدهون

تعرفي على دور «الرضاعة الطبيعية» في حرق الدهون

منذ 3 سنوات
بالفيديو.. «الصحة» توضح «كيف تعلم أنك تعرضت لخطأ طبي؟»

بالفيديو.. «الصحة» توضح «كيف تعلم أنك تعرضت لخطأ طبي؟»

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *