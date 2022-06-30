أبرزها الماء البارد.. 5 مشروبات احذر تناولها خلال الصيف

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حذر خبير التغذية الروسي، أنطون بيرديف، من تناول عدة مشروبات خلال فصل الصيف، وبحسب مقابلة أجراها بيرديف مع موقع متخصص، فإن هذه المشروبات، يشاع عنها خطأ أنها تساعد في التخفيف من الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح الخبير في علم التغذية لموقع “doctorpiter”، أنه يجب التعامل بحذر مع بعض المشروبات الساخنة والباردة خلال فصل الصيف، من الممكن أن تؤدي إلى حدوث مشكلات صحية، حسبما نقلت “روسيا اليوم”.

وهذه المشروبات هي:

1- الماء البارد

يلجأ كثيرون إلى الماء البارد، صيفا، للتخفيف من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، رغم أنه قد يلحق ضررًا بالجسم، لأنه يؤدي إلى انخفاض حاد ومفاجئ في درجة حرارة الأعضاء الرئيسة، والتهاب الحلق والبلعوم الأنفي واللوزتين، فضلاً عن اضطراب عمل منظومة المناعة.

2- القهوة

تؤدي زيادة استهلاك القهوة إلى أضرار متعددة، ولكن بشكل خاص خلال فصل الصيف، تعمل مادة الكافيين كمدرّ للبول، ما يؤدي إلى جفاف الجسم.

3- الشاي الأحمر/ الأسود

نعود إلى أضرار الكافيين، التي تزيد خلال فصل الصيف، حيث يؤدي استهلاك الشاي إلى ارتفاع ضربات القلب، وضغط الدم، فضلاً عن تهيج المعدة، والصداع.

4- العصائر

بعكس ما هو شائع، فإن الإكثار من تناول العصائر قد يزيد مخاطر التعرض إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، والضيق المعوي، ومشكلات الجهاز الهضمي، فضلا عن عصائر الموالح مثل الليمون أو المانجو، التي تزيد من احتمال تعرض الجسم للجفاف.

5- المياه الغازية

بقدر ما تحتوي على نسبة عالية من السكر، تشكل عبئا على البنكرياس، وربما تعرض إلى الإصابة بالسكري، فإنها تحتوي على نسبة عالية كذلك من الكافيين.