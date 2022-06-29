بالإنفوجراف.. أمور لا غنى عنها مع ارتفاع درجات الحرارة

تواصل – فريق التحرير:

في إنفوجراف لصحيفة تواصل، يوضح أنه في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، خاصة في مثل هذه الأيام من فصل الصيف، فإن هناك أمورًا لا غنى عنها وينبغي المحافظة عليها.

وأنه نظرًا للعديد من المشاكل الصحية التي من الممكن أن يتعرض لها الإنسان خلال هذه الأجواء شديدة الحرارة، لذا ينبغي إتباع هذه الإرشادات والنصائح المهمة:

1 – الاستحمام بماء بارد.

2 – عدم التعرض المباشر للشمس.

3 – شرب كميات من السوائل.

4- ارتداء الملابس الخفيفة .

5 – التقليل من الرياضة.

6 – ارتداء الأحذية المفتوحة.

7 – تناول السلاطات والفواكة.

8 – عدم ترك عبوات المعقمات في المركبات.

9 – ارتداء القبعات والنظارات الشمسية.

10 – عدم ترك الأطفال في سيارة متوقفة مغلقة.