نجاح تجربة «طبخ» البيض تحت أشعة الشمس بـ «الكويت»

تواصل ـ فريق التحرير:

وصلت درجة الحرارة في الكويت خلال الأيام الماضية إلى 50 درجة مئوية، الأمر الذي دفع إعلامية كويتية، لإجراء تجربة تكشف إلى أي مدى تتأثر بلادها بموجة الحر الشديدة.

وقامت الإعلامية الكويتية المنتسبة لصحيفة “النهار”، بإجراء تجربة في إحدى الساحات بمنطقة الجهراء بالكويت، لتوثيق مدى ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة في الكويت، إذ وضعت مقلاة البيض على الأرض وبدأت بتكسيره.

وقالت الإعلامية: “هشوف معاكم درجة الحرارة مرتفعة فعلا ولا لأ، وبعد دقيقتين عادت إليه ليظهر الأومليت الذي جرى طبخه على حرارة الشمس فقط.

وتعاني الكويت من موجة حر شديدة بشكل خاص مع درجات حرارة تصل إلى 48 درجة خلال النهار، وإلى 34 درجة في الليل، كما تقارب على الـ50 في بعض الأوقات.