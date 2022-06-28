نائب وزير الحج والعمرة: انخفاض تكلفة الحج هذا العام 30% (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

أفاد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن تكلفة الحج هذا العام انخفضت بنحو 30% مقارنة بالأسعار التي أعلنتها المكاتب والوكالات خلال الأعوام الماضية.

وأضاف مشاط في مقابلة مع برنامج “في العلن” على قناة “السعودية” أن انخفاض تكلفة الحج شيء ممكن عبر الشفافية والعدالة في الاختيار ووجود تنافسية حقيقية.

وأوضح أن من ضمن استراتيجيات وزارة الحج والعمرة تمكين القطاع الخاص فبقدر الدعم المقدم له تكون جودته على المستوى الخدمي.

وتابع: “الأسعار موجودة على منصة إلكترونية، ومعلنة بشكل رئيسي؛ وهذا أدى إلى انخفاض كبير جدا، وإذا قارنت الأسعار هذه السنة مع ما كان يعلن من بعض المكاتب ووكالات الحج، فقد انخفضت إلى 30٪ تقريبا”.

وأشار مشاط إلى أن الحد الأدنى للفئة العمرية التي يسمح لها بأداء الحج هو 15 عاما، موضحا أن وجود الأطفال سابقا كان بطرق غير رسمية.