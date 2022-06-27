الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
10 قتلى وعشرات الضحايا بقصف روسي على مركز تجاري بمدينة «كريمنتشوك» بأوكرانيا (فيديو)
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الفيديو

10 قتلى وعشرات الضحايا بقصف روسي على مركز تجاري بمدينة «كريمنتشوك» بأوكرانيا (فيديو)

10 قتلى وعشرات الضحايا بقصف روسي على مركز تجاري بمدينة «كريمنتشوك» بأوكرانيا (فيديو)
١٠:٥١:٣٦ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قصفت روسيا مركزا تجاريا، اليوم الإثنين، في مدينة كريمنتشوك بأوكرانيا، مما أسفر عن سقوط عشرة قتلى وإصابة العشرات.

وتداول رواد مواقع التوصال الاجتماعي بأوروبا مقطع فيديو يظهر أثار سقوط الصاروخ الروسي على مركز تجاري في وسط أوكرانيا.

وقال الحاكم الإقليمي، دميترو لونين، الذي يرأس ادارة منطقة بولتافا: “قتل 10 أشخاص وجرح العشرات، هذا هو الوضع حاليا في كريمنتشوك بسبب الضربة الصاروخية الروسية”.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك “أطلق المحتلون صاروخا على مركز تجاري كان يتواجد فيه أكثر من ألف مدني. المركز التجاري يحترق وعمال الإنقاذ يكافحون النيران. ومن المستحيل تخيل عدد الضحايا”.

الكلمات الدلالية:
عشرات الضحايا غزو أوكرانيا قصف روسي كريمنتشوك

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