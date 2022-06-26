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الصحة

هل تناول الفاكهة بعد الأكل مباشرة مضر بالصحة؟

هل تناول الفاكهة بعد الأكل مباشرة مضر بالصحة؟
٠٦:٠٧:٢٦ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

رد مجلس الصحة الخليجي، على ما يثار حول تسبب أكل الفاكهة بعد تناول الطعام مباشرة في أضرار بالصحة.

وأكد الحساب الرسمي للمجلس عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أنه لا يوجد أي فرق سواءً تناولتها قبل أو بعد الوجبات، إذ أن الجسم لديه القدرة على هضم وامتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة بكل سهولة.

وأضاف المجلس في تغريدته، أن تناول الفاكهة في أي وقت يساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، والسمنة، كما أنها مصدر جيّد للبوتاسيوم، ما يساعد في ضبط مستويات ضغط الدم.

الكلمات الدلالية:
أكل الفاكهة اضرار الصحة مجلس الصحة الخليجي

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