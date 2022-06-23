أراد تركيب سور حول مزرعته فتسبب في إجلاء سكان مدينة (فيديو متداول)

تواصل ـ فريق التحرير:

تسبب شخص من مدينة ديربيشاير بالمملكة المتحدة، في إحداث كارثة محققة عندما أراد تركيب سور حول مزرعته عن طريق آلة خاصة اخترعها.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر هذا الشخص بجانب آلته الخاصة التي قام باختراعها خصيصا لهذا الغرض، وهو يقوم بثقب الأرض، كي يدخل فيها الألواح التي سيتم بعد ذلك تثبيت سور الحديقة عليها.

لكنه وبحسب ما يظهر جليا في الفيديو؛ قام أثناء ثقب الأرض بثقب أنبوب غاز عمومي يغذي المدينة تحت الأرض، مما تسبب بثوران الغاز وحدث ما يشبه الانفجار.

من فورها قامت فرق الإنقاذ بالمدينة بعمليات إجلاء للسكان حول المكان بسبب خطورة تسرب الغاز، فيما لم يصب الرجل بأي أذى.