بعد 10 أشهر من سقوطه في النهر.. رجل يعثر على هاتفه وكانت المفاجأة!

تواصل – وكالات:

مفاجأة غير متوقعة، لرجل فقد هاتفه الجوال بعد سقوطه في أحد الأنهار في بريطانيا أثناء ممارسته رياضة التجديف.

وقال أوين ديفيز إنه فقد هاتفه قبل نحو 10 أشهر في نهر واي في بريطانيا، ولكن المفاجأة أن أحد الأشخاص عثر عليه وبعد تنظيفه عاد ليعمل بكفاءة، مضيفا “لا أصدق أنه يعمل بعد كل هذا الوقت”.

وتفصيلا، أوضح ديفنز أن هافته سقط في المياه في أغسطس 2021 أثناء ممارسته رياضة التجديف في سندرفورد، في غلوسيسترشاير، جنوب غربي المملكة المتحدة.

وعثر شخص يدعى ميغيل باتشيكو في وقت سابق من الشهر الجاري على الهاتف طافيا على سطح المياه أثناء ممارسته التجديف مع أسرته، فالتقطه وجففه في المنزل ونشر صورا له على الإنترنت في مسعى للعثور على صاحبه.

وتابع باتشيكو: “لم أتصور أنه سيعمل بكفاءة، كان مليئا بالمياه، مضيفا أنه بذل جهودا كبيرة لتجفيف الهاتف، الذي كانت عالقة عليه بعض الأشياء”.