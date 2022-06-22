الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
أمانة «المدينة المنورة» تكشف السبب في تأثر مستوى «الخدمات» خلال الأيام الماضية
شاب كويتي يقتحم فرع بنك الخليج بمركبته بسبب خلاف مع موظفة (صورة)
وزارة الاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
شلل الأطفال يعود إلى بريطانيا.. كيف ولماذا؟
براتب 7 آلاف ريال.. وظائف لدى جمعية مساعي الخيرية
دخل المستشفى لعلاج إحدى عينيه فخرج فاقدًا البصر في الاثنين!

منوعات

دخل المستشفى لعلاج إحدى عينيه فخرج فاقدًا البصر في الاثنين!

دخل المستشفى لعلاج إحدى عينيه فخرج فاقدًا البصر في الاثنين!
٠٨:١:٢١ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات:

تعرض مريض في سلوفاكيا لواقعة مأساوية، حينما دخل أحد المستشفيات لعلاج إحدى عينية، فخرج فاقدًا البصر بسبب خطأ طبي دمر العين السلمية.

وذكرت وكالة “تي إيه آر إس” السلوفاكية، اليوم، أن مريضاً دخل مستشفى كبيراً لعلاج إحدى عينيه، فقد العين السليمة.

وقال متحدث باسم مستشفى جامعي في براتيسلافا أنه تم منع الطبيب الذي أجرى العملية من التعامل مع المرضى.

وقدَّم المستشفى للضحية وأسرته رعاية نفسية ودعماً للتعامل مع التداعيات الناجمة عن ذلك.

وبدأت هيئة الإشراف الصحي تحقيقاً بشأن ملابسات حدوث هذا الخطأ غير المسبوق.

ووقع هذا الخطأ المأساوي على خلفية نزاع في قطاع الصحة السلوفاكي.

وقبل أسبوع، قالت نقابة الأطباء، إن نحو 3 آلاف طبيب أعربوا عن استعدادهم لترك العمل إذا لم تتحسن الرواتب الضعيفة وظروف العمل التي لا يمكن تحملها على نحو متزايد.

وبسبب هجرة الأطقم الطبية، وبصفة خاصة إلى جمهورية التشيك والنمسا، فإن الأطباء الباقين في سلوفاكيا يتعرضون لأعباء عمل أكثر منذ سنوات، وتسببت جائحة كورونا في تفاقم الوضع سوءاً.

الكلمات الدلالية:
خطأ طبي سلوفاكيا عمى مستشفى

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. طفل يسقط من الطابق الثالث ثم يقوم ويغادر المكان

بالفيديو.. طفل يسقط من الطابق الثالث ثم يقوم ويغادر المكان

منذ 7 سنوات
شاهد.. مسن تسعيني على جبهات القتال باليمن يبعث رسالة لخادم الحرمين

شاهد.. مسن تسعيني على جبهات القتال باليمن يبعث رسالة لخادم الحرمين

منذ 5 أشهر
3 حيوانات برية لا توجد إلا بالدول العربية فقط.. تعرَّف عليها (صور)

3 حيوانات برية لا توجد إلا بالدول العربية فقط.. تعرَّف عليها (صور)

منذ 4 سنوات
تكفي سكان العالم.. كيف ينفق بيل غيتس ثروته الهائلة؟

تكفي سكان العالم.. كيف ينفق بيل غيتس ثروته الهائلة؟

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *