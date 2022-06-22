ما معنى “جَهْد البلاء” الذي كان النبي ﷺ يتعوذ بالله منه؟ “الخثلان” يوضح

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الخثلان، أن “جَهْدَ البلاء” والذي كان يتعوذ بالله منه النبي (صلى الله عليه وسلم)، هي الحال الشاقة.

وأوضح خلال مقطع فيديو على حسابه في “تويتر”، أنه من باب التفسير بالمثال فإن بن عمر (رضي الله عنهما) فسر “جهد البلاء” بأنه بقلة المال وكثرة العيال.

وأضاف أن هذه مجرد أمثلة لجهد البلاء، وأن الإنسان يكون عنده كثرة عيال مع قلة مال، وهو يجتهد ويكدح في الحياة لأجل تحصيل لقمة العيش لهؤلاء الأولاد من بنين وبنات، فهذا من جهد البلاء، حسب تفسير بعض السلف، وعلى رأسهم بن عمر (رضي الله عنهما).

وأشار إلى أنه من جهد البلاء أيضًا، أن يكون عمل الإنسان شاقًا من حين أن يصبح لحين أن يمسي، وعمله شاق ومجهد ومنهك ولا راحة فيه، أو يكلف بأعمال ثقيلة وشديدة على النفس، حيث لا يجد معها الراحة النفسية، فهذا كله يدخل في معنى وتفسير”جهد البلاء” الذي أمرنا النبي (صلى الله عليه وسلم) بالتعوذ بالله منه.