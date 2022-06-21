الثلاثاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
صياد يعثر على حيوان «نادر» في نهر دجلة (فيديو)
عملية نوعية للجيش الأوكراني.. وخسائر فادحة للقوات الروسية في «جزيرة الثعبان»
نصرة لرسول الله ﷺ.. مسلمو المالديف يقتحمون ناديًا تجمع فيه الهندوس (فيديو)
بعد الإمارات.. «جدري القرود» يصل الكويت
طلاء «نباتي» بديل للبلاستيك مضاد لـ «الميكروبات» وقابل للتحلل
بالإنفوجراف.. 8 خطوات للتعامل مع «الطفل العنيد» داخل الأسرة

الفيديو

صياد يعثر على حيوان «نادر» في نهر دجلة (فيديو)

صياد يعثر على حيوان «نادر» في نهر دجلة (فيديو)
١١:١:٤٩ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته عدة وسائل إعلام عراقية؛ ظهور حيوان نادر في نهر دجلة في العراق بناحية الإسحاقي في محافظة صلاح الدين.

وبحسب الفيديو يشبه الحيوان إلى حد كبير كلب الماء، وحدثت ولادته نتيجة طفرة المهاق، وأن هذه الولادة تحدث للمرة الأولى في الشرق الأوسط وثاني تسجيل في العالم للطفرة.

اكتشف هذا الحيوان صياد عراقي وهو لا يزال في الشهر الثالث من عمره، ويمتاز لون جلده باللون الوردي أما عيناه فحمراء وأظافره بيضاء.

 

الكلمات الدلالية:
العراق حيوان نادر كلب البحر نهر دجلة

مواد ذات صلة

المزيد
مذيع «سكاي نيوز» في بريطانيا يبتلع ذبابة على الهواء مباشرة

مذيع «سكاي نيوز» في بريطانيا يبتلع ذبابة على الهواء مباشرة

منذ 6 سنوات
بالفيديو.. وصفة متكاملة لحرق دهون البطن بشكل سليم

بالفيديو.. وصفة متكاملة لحرق دهون البطن بشكل سليم

منذ 6 سنوات
فيديو.. تسمم الدم يقتل نحو 6 ملايين طفل في العالم سنويًا

فيديو.. تسمم الدم يقتل نحو 6 ملايين طفل في العالم سنويًا

منذ 4 سنوات
شاهد.. “تايلندي” يتفاجأ بأفعى ضخمة داخل محرك سيارته

شاهد.. “تايلندي” يتفاجأ بأفعى ضخمة داخل محرك سيارته

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *