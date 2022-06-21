صياد يعثر على حيوان «نادر» في نهر دجلة (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته عدة وسائل إعلام عراقية؛ ظهور حيوان نادر في نهر دجلة في العراق بناحية الإسحاقي في محافظة صلاح الدين.

وبحسب الفيديو يشبه الحيوان إلى حد كبير كلب الماء، وحدثت ولادته نتيجة طفرة المهاق، وأن هذه الولادة تحدث للمرة الأولى في الشرق الأوسط وثاني تسجيل في العالم للطفرة.

اكتشف هذا الحيوان صياد عراقي وهو لا يزال في الشهر الثالث من عمره، ويمتاز لون جلده باللون الوردي أما عيناه فحمراء وأظافره بيضاء.