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فيديو للفنان المعتزل «أدهم نابلسي» وهو يتلو القرآن للحصول على شهادة في التجويد

فيديو للفنان المعتزل «أدهم نابلسي» وهو يتلو القرآن للحصول على شهادة في التجويد
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الفنان الأردني المعتزل ” أدهم نابلسي”، وهو يتلو القرآن الكريم أمام لجنة لأجل الحصول على شهادة في التجويد.

وبحسب ما تم تداوله، فقد أتم أدهم النابلسي ختم القرآن الكريم، وإجازته برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.

ويظهر الفيديو الفنان المعتزل وهو في مسجد أبو عيشة بالأردن ، حيث يتلو سورة الزلزلة وفق أحكام القرآن الكريم.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الفنان المعتزل، ودعوا له بالثبات، وأن يكون القرآن له شفيعا.

وقد ظهر نابلسي في مقاطع فيديو سابقة تم تداولها، وهو يؤم الناس في الصلاة، إضافة إلى قيامه بحذف جميع أغانيه السابقة من موقع ” يوتيوب”.

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