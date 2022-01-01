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شاهد..إغلاق «كوفي شوب» لأحد مشاهير التواصل الاجتماعي في حفر الباطن

شاهد..إغلاق «كوفي شوب» لأحد مشاهير التواصل الاجتماعي في حفر الباطن
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت أمانة حفر الباطن مقهى، «كوفي شوب»، لأحد مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفته تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التقيد بالتعليمات لمواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد.

وأكّد مدير العلاقات والإعلام بالأمانة سعود الصقري أن فرق الرقابة تمكنت خلال جولاتها الميدانية من ضبط «كوفي شوب» خالف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة.

وأوضح الصقري أنه تطبيق العقوبة في حق المقهى المخالف وإغلاقة، مشيراً إلى أن الأمانة تواصل حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية والمرتبطة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا، وفقاً لـ«عكاظ» .

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