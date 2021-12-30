يتخلص من زوجته وأولاده الثلاثة بوضع السم في المحشي.. تفاصيل جريمة مروعة بمصر

تواصل- فريق التحرير

في واقعة صادمة هزت مصر، أقدم زوج مصري على التخلص من زوجته وأولاده، بوضع السم لهم في وجبة غذائية.

وفي تفاصيل الواقعة التي تداولتها الصحف المصرية، فإن المتهم بقتل زوجته وأولاده الثلاثة بمدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف جنوب العاصمة المصرية القاهرة، أجرى معاينة تصويرية لقيامه بوضع «سم الفئران» لأسرته، وذلك داخل مطبخ منزله.

وكشف المتهم خلال المعاينة التصويرية أن زوجته قامت بعمل «حلة محشى» للعشاء له ولأولاده وأنه تسلل إلى المطبخ دون أن يشعر به أحد وأخذ يضع السم في «صوابع المحشى».

وتابع قائلا : إن زوجته وضعت المحشى أمامهم جميعا، وعقب تناولهم المحشى، بدا الانهيار على الزوجة وأولاده الثلاثة، وأغلق الباب عليه خوفا من سماع أصواتهم من الألم.

كما كشف المتهم أنه قام بشراء سم الفئران من أحد المحلات بالمدينة، بحجة القضاء على الفئران في منزله، وأنه بعد وفاتهم قام بالخروج من المنزل والتقى بصاحب العقار وأبلغه بوفاة أسرته بالتسمم.

وقد اعترف المتهم بأنه في الفترة الأخيرة أقدم على تناول المواد المخدرة وأصبح غير قادر على الإنفاق على أسرته.

وأوضح أنه راودته فكرة التخلص من أسرته، بعد فشله في الإنفاق عليهم ففكر في دس سم الفئران داخل الطعام لهم محاولا تضليل جهات التحقيق.