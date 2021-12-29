عقوبة موجعة لبريطانية قامت بنزع حجاب مسلمة أثناء عملها

تواصل- فريق التحرير

بعد أن قررت فصلها من العمل، قررت محكمة العمل البريطانية أن أفعال إحدى العاملات البريطانيات والتي تدعى ” ناتالي ماكغونيجل “غير محترمة” تجاه ديانة زميلتها.

وقد تم تسريح العاملة، بعد أن قامت بسحب الحجاب عن رأس المسلمة في “مناسبتين منفصلتين”.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية، فإن ماكغونيجل لم تنجح في تثبيت أي فصل تعسفي بحقها بعد أن ادعت في القضية أنها قامت بذلك على سبيل “المزاح والضحك”.

وأكدت الصحيفة أن عاملة السوبر ماركت البريطانية خسرت كذلك قضية الفصل التعسفي بعد طردها لما تم اعتباره سوء سلوك جسيم.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى عاملات أخريات شهدن الواقعة، وأكدن أن زميلتهن البريطانية كانت تشد حجاب رفيقتها في العمل للأسفل خلال مناسبتين.

من جهتها أنكرت ماكغونيجل الحادث الثاني لكنها اعترفت بالحادثة الأولى، قائلة إنها كانت “تعبث” وزميلتها التي بدت جميلة دون الحجاب بحسب زعمها.

فيما رفضت إدارة متجر “موريسون” الأعذار التي قدمتها ماكغونجيل، مؤكدة أنه لا توجد أي ظروف تمكنها من خلع حجاب زميلة لها على سبيل الدعابة.

وأكدت الإدارة أنه تم فصل العاملة البريطانية لسوء السلوك الجسيم.