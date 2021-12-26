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بسبب وفاته.. مقطع فيديو شاهده مئات الملايين لمؤذن مسجد  يشرح مقامات الأذان

بسبب وفاته.. مقطع فيديو شاهده مئات الملايين لمؤذن مسجد  يشرح مقامات الأذان
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تواصل- فريق التحرير

قال النبي صلى الله عليه وسلم :”المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس”.

الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع مقطع فيديو لمؤذن مسجد يقوم بشرح مقامات الأذان للصلوات الخمس.

وبحسب ما تم تداوله، فقد شاهد مئات الملايين حول العالم هذا المقطع لمؤذن مسجد بورصا التركية “رجب أويار” وهو يشرح مقامات الأذان لكل صلاة.

وجاءت سرعة انتشار مقطع الفيديو بسبب وفاة المؤذن اليوم، حيث توفي المؤذن رجب وانتقل من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع ووجهوا له الدعوات :” اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه ونجه من عذاب القبر وعذاب النار”.

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