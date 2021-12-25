فيديو يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تلتهم راكب أمواج أمريكي

أظهر مقطع فيديو متداول، تعرض أحد هواة ركوب الأمواج لهجوم من قبل سمكة قرش أثناء ممارسته لهوايته على أحد شواطئ ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووسط لحظات مرعبة تحبس الأنفاس، هجم القرش المفترس على راكب الأمواج وأخذه وأختفى داخل مياه المحيط، لتعلن إدارة مرفأ مورو والميناء والشرطة والإطفاء تأكد اختفاء الضحية بعد تعرضها لهجوم سمكة قرش.

فيما حدد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة سان لويس أوبيسبو، هوية الضحية، ويعمل على إخطار أقاربه وزويه، حسب، «سبوتنيك».

من ناحيتها أمرت السلطات مرتادي الشاطئ الذي وقعت فيه الحادثة بتجنب السباحة خلال الـ24 ساعة القادمة.