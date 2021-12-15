تسبب في وفاة 89 شخصًا.. “الصحة العالمية” تُحذر من انتشار مرض غامض في هذه الدولة

تواصل – وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة انتشار مرض غامض، أدى لوفاة 89 شخصًا في جنوب السودان.

وأوضحت المنظمة، أنه تم إرسال فريق عمل، في استجابة سريعة إلى جنوب السودان للتحقيق في بلاغ وزارة الصحة، عن انتشار مرض غامض، في بلدة فنجاك الشمالية بولاية جونجلي.

وأضافت أن فريق التحقيق توجه من أجل جمع عينات من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، مشيرة إلى أن خبراء محليين أكدوا أن العينات الأولية للمرضى، أعطت نتائج سلبية للكوليرا، وفق الـ “بي بي سي”.

وأشارت مسؤولة الأراضي والإسكان، بولاية الوحدة المتاخمة لجونجلي، إلى أن الفيضانات الشديدة والمتكررة، تسببت في سوء التغذية لدى الأطفال نتيجة النقص الحاد في الغذاء، بالإضافة إلى انتشار الأمراض الفتاكة مثل الملاريا والكوليرا.