طبيب إسباني يكشف عن خطر تسببه بخاخات الأنف

تواصل – وكالات:

حذر الطبيب الإسباني كريستيان كالفو، من خطورة بعض الأدوية التي يستعملها البعض لعلاج نزلات البرد، مشيراً إلى أنها من الممكن أن تُسبب الإدمان.

ونصح طبيب الأنف والأذن والحنجرة، بعدم التعود على استعمال أدوية مثل؛ بخاخات الأنف، وإدمانها في علاج ضيق التنفس ونزلات البرد، مؤكدًا أن قوة الإرادة فقط هي التي تساعد على التخلص من الاعتماد عليها.

وأوضح أن الدواء يعمل في أول الوقت بشكل جيد، حيث يضيق الغشاء المخاطي للأنف، الأمر الذي يساعد على توسعة المساحة والسماح بالتنفس بشكل أفضل، إلا أنه سرعان ما يتسبب في متلازمة الارتداد، مما يخلق حلقة مفرغة، ويزيد من استعمال المريض للبخاخة، وفق “سبوتنيك”.

وأكد أن ارتفاع الضغط، والسكتة الدماغية وانفتاق الحاجز الأنفي، وزيادة مخاطر عمل القلب والأوعية الدموية، من الممكن أن يتسبب فيها كثرة استعمال هذه الأدوية والتعود عليها.