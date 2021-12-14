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استشاري يكشف: علامات في جسمك تنذر بإصابتك بأمراض شرايين القلب

استشاري يكشف: علامات في جسمك تنذر بإصابتك بأمراض شرايين القلب
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تواصل- فريق التحرير:

من أخطر الأمراض على صحة الإنسان تلك المرتبطة بأمراض القلب، حيث يحدث تصلب الشرايين بسبب تراكم ترسبات الدهون والكوليسترول وغيرها والتي تحد من تدفق الدم.

ويسبب تصلب الشرايين مشكلات في القلب، كما يؤثر في الشرايين في أي مكان بالجسم، ويمكن التحكم في بعض عوامل الخطورة للحد منه مثل: التاريخ العائلي، السمنة، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، التدخين، الغذاء المشبع بالدهون.

وكشف الدكتور صالح سالم الغامدي استشاري أمراض القلب، عن علامات في الجسم تنذر بالإصابة بأمراض شرايين القلب، والتي حددها في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كالتالي:

-زيادة محيط الخصر

-ارتفاع الدهون الثلاثية

-انخفاض الكوليسترول النافع

-ارتفاع الضغط

-ارتفاع السكر الصائم

وأكد الغامدي أنه إذا كان لديك ثلاث أو أكثر من هذه الخمس ملاحظات فلديك ما يسمى “متلازمة الأيض”، التي تزيد نسبة أمراض شرايين القلب والدماغ والرجفان الأذيني.

ونصح مشددًا على ضرورة المبادرة لتعديل النظام الغذائي والحركي.

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