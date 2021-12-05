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لماذا يرتبط شرب «الزنجبيل» بفصل الشتاء؟ فوائد صحية مذهلة

لماذا يرتبط شرب «الزنجبيل» بفصل الشتاء؟ فوائد صحية مذهلة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، سبب الإقبال على شرب الزنجبيل في الشتاء.

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”، “إن الزنجبيل ارتبط شعبياً مع الشتاء، لأن للزنجبيل تأثير نسبي على توسيع الأوعية الدموية وبالتالي زيادة تدفق الدم فيها ومن ضمن ذلك الجِلْد وهذا ما يعطي الشعور بالدفء!!

فوائد الزنجبيل الصحية

يذكر أن الزنجبيل يدخل ضمن قائمة الأعشاب الطبية، ويتم عادةً استخدام جذوره كتوابل، كما يمكن تناوله طازجًا أو شرب منقوعه أو مغليه أو استخدام مسحوقه أو زيته لأغراض علاجية، وقد تم استخدامه كعلاج تقليدي منذ آلاف السنين، واشتهر في الطب الصيني والهندي بكونه يعالج العديد من المشكلات الصحية.

ومن فوائد أنه يُساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين: حيث وجد أن الزنجبيل يعزز صحة الدورة الدموية، ويساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وذلك عن طريق دوره الفعال في تقليل مستويات الكولسترول في الدم.

كما أنه مصدر لمجموعة من المعادن المهمة والضرورية لعمل عضلة القلب والشرايين ولتنظيم ضغط الدم، مثل: البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والمنجنيز، ولتحقيق هذه الفائدة ينصح مرضى الضغط بتناول الزنجبيل الطازج وليس المطحون.

ويحتوي الزنجبيل على نسب عالية من مضادات الأكسدة والمواد النشطة جعلته مساهم جيد في كبح أنواع السرطانات الآتية:

– سرطان القولون.
– سرطان البروستاتا.
– سرطان الجلد.
– سرطان الرئة.
– سرطان القولون والمستقيم.

علاج التهابات الجهاز التنفسي

وجد منذ القدم الدور الفعال للزنجبيل في علاج المشكلات التي تصيب الجهاز التنفسي، فهو يُساهم في الآتي:

– تخفيف أعراض نزلات البرد، وأمراض الشتاء.

– علاج التهاب الحلق، ويوسع الشعب الهوائية.

– يخفف السعال

– يطرد البلغم

يُساعد في تحسين الصحة الجنسية

حيث توصلت الدراسات، إلى أن أحد فوائد الزنجبيل أنه يعزز الدورة الدموية مما جعل له دور فعال في المساهمة في تحسين الصحة الجنسية.

 

 

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