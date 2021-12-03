الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

واقعة غريبة بجامعة مصرية.. طالبة تهاجم أستاذها بسلاح أبيض

واقعة غريبة بجامعة مصرية.. طالبة تهاجم أستاذها بسلاح أبيض
0

تواصل- فريق التحرير:

شهدت جامعة مصرية واقعة غريبة، حيث حاولت طالبة التعدي على أستاذها داخل قاعة المحاضرات بسلاح أبيض أمام الجميع.

وفوجئ عضو هيئة تدريس بكلية آداب جامعة أسيوط (صعيد مصر)، أثناء إلقائه محاضرة لطلاب الفرقة الثالثة بقسم الفلسفة، بمحاولة اعتداء إحدى الطالبات عليه بسلاح أبيض “كتر” ما دفعه لمهاجمتها ودفعها لتسقط على الأرض في محاولة منه للدفاع عن النفس.

وحسب وسائل إعلام محلية، أحالت الكلية، الطالبة إلى الفحص الطبي النفسي.

وقال عميد كلية الآداب، إن التحقيقات الأولية أشارت إلى عدم وجود سابقة تعامل مباشر بين الأستاذ الجامعي والطالبة، مشيرًا إلى متابعة ما تسفر عنه التحقيقات القانونية والفحوصات الطبية واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تلك النتائج.

وأشار إلى إرسال مذكرة تفصيلية بالواقعة إلى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مواد ذات صلة

لم تتخلص من حياتها.. الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة صحفية مصرية

لم تتخلص من حياتها.. الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة صحفية مصرية

«لا تناسب عقيدتنا ولا ديننا».. الجماهير تهتف دعماً للاعب المصري بعد تصريحاته ضد المثلية الجنسية (فيديو)

«لا تناسب عقيدتنا ولا ديننا».. الجماهير تهتف دعماً للاعب المصري بعد تصريحاته ضد المثلية الجنسية (فيديو)

كندا تمنع مواطني 10 دول دخول أراضيها بينهم دولة عربية

كندا تمنع مواطني 10 دول دخول أراضيها بينهم دولة عربية

تهز مصر.. ممرضة تقتل سيدة عجوز بطريقة بشعة والسبب صادم

تهز مصر.. ممرضة تقتل سيدة عجوز بطريقة بشعة والسبب صادم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>