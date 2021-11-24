في الشتاء.. علامة في ظهرك تدل على إصابتك بنقص «فيتامين د»

تواصل- وكالات:

يرتبط نقص “فيتامين د” بقلة التعرض إلى أشعة الشمس، وهو ما يظهر جليًا خلال فصل الشتاء على الأشخاص الذين يعانون من نقصه في آلام الظهر.

حيث يقل التعرض لأشعة الشمس والسير في الهواء الطلق، كون الجسم ينتجه بشكل طبيعي عند تعرضه لأشعة الشمس فوق البنفسجية (UVB)، بحسب express.

ويمكن أن تختلف أعرض نقص هذا الفيتامين الحيوي، وأحيانا ما يظهر تأثير مؤلم على ظهرك.

و”فيتامين د” يعمل على تحسين قدرة الجسم على امتصاص عنصر الكالسيوم، والذي يلعب بدوره دورا كبيرا في الحفاظ على صحة العظام.

وربطت دراستان في عامي 2015 و2018 بين نقص “فيتامين د” وآلام أسفل الظهر المزمنة.

وجدت إحدى الدراسات أن “98 شخصا يعانون من آلام أسفل الظهر وجدوا أن زيادة شدة الألم مرتبطة بانخفاض مستويات فيتامين د”.

كما ربط الباحثون وفقط الدراسات بين التهاب المفاصل وآلام العضلات والألم المزمن في العظام وبين انخفاض مستويات” فيتامين د”.

وتتعدد أعراض نقص “فيتامين د” وتشمل بما في ذلك الشعور بالتعب، وضعف العضلات وتشنجها، والتغيرات المزاجية المفاجئة بما في ذلك المزاج السيء والاكتئاب.

ومن الأطعمة التي يوصي بها الأطباء خلال فصل الشتاء للحصول على “فيتامين د”:

صفار البيض

الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل

اللحوم الحمراء والكبد

الأطعمة المدعمة بما في ذلك بعض حبوب الإفطار.

كما يمكن تناول المكملات الغذائية لتحسين مستويات “فيتامين د” خلال الشتاء.