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إليك.. طرق التغلب على التهاب المفاصل المزعج في فصل الشتاء

إليك.. طرق التغلب على التهاب المفاصل المزعج في فصل الشتاء
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تواصل – فريق التحرير:

أكد خبراء في مجال الصحة العامة ضرورة اتباع طرق منزلية بسيطة لتحفيف آلام التهاب المفاصل، الذي يسبب الآم مزعجة، خلال فصل الشتاء، حسب صحيفة «إكسبرس» البريطانية.

وقالت طبيبة الجراحة العامة “نيجات عارف”: إنه يجب المتابعة مع الطيب، أثناء استخدام هذه الطرق التي حددها على النحو التالي:

1- تجربة حمام ساخن بدرجة حرارة تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية.

2- فرد اليدين أو القدمين “تمارين الاسترتش”، من 5 إلى عشر دقائق عدة مرات يوميًا.

3- الراحة

وتعتبر الراحة مع الطرق السابقة من حمام وساخن وتمارين، من شأنها أن تحدث فرقًا حقيقيًا في حركة المفاصل، وتساعد على التخلص من مناطق التوتر والألم.

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