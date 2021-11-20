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استشاري يحذر الرجال من سلوك خطير.. 10% من حالات «العقم» بسببه

استشاري يحذر الرجال من سلوك خطير.. 10% من حالات «العقم» بسببه
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تواصل – فريق التحرير:

نصح استشاري العقم د. خالد الربيعة الرجال من خطورة تعاطي الهرمونات، التي تسبب العقم ومشاكل الإنجاب مع مرور الوقت.

وقال الربيعة، خلال استضافته على قناة “الإخبارية” : “إن 10% من حالات العقم بين الرجال سببها تعاطي الهرمونات”.

وأضاف “بحكم مجال عملي فإن العقم بشكل عام 50 % من الأسباب تكون من الرجل، و10 % منها بسبب الهرمونات التي يتعاطونها خاصة الرياضيين”.

وأكد الربيعة أن علاج العقم يأخذ وقتاً طويلاً وقد يمتد لـ 6 أشهر، والبعض أو الثلثين من هؤلاء قد يتحسن مع العلاج، ولكن الثلث الباقي ربما يظل يعاني من العقم الدائم.

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