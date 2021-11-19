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«القوات اللبنانية»: حزب الله آخر من يتكلم عن الإجرام والتزوير وتشويه الحقائق

«القوات اللبنانية»: حزب الله آخر من يتكلم عن الإجرام والتزوير وتشويه الحقائق
حزب القوات اللبنانية
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن حزب “القوات اللبنانية” استمرار قياديي “حزب الله” في تزوير الوقائع وتشويه الحقائق، وذلك في أعنف رد على اتهام نائب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم لها بارتكاب مجزرة في حوادث عين الرمانة – الطيونة التي شهدها لبنان مؤخراً.

وأعربت الدائرة الإعلامية لحزب “القوات اللبنانية” في بيان نشرته عبر صفحته في “فيسبوك”،عن أسفها لتصريحات “حزب الله” التي كرر فيها ارتكابهم مجزرة في تلك الحوادث، وقالت إن ذلك الاتهام يأتي خلافاً لما أظهرته الوقائع والوثائق والتحقيقات الرسمية حتى الآن.

وأضاف البيان أن آخر من يتحدث عن الإجرام هم المسؤولون في “حزب الله”، مشيرًا إلى بعض الشواهد مثل: محاولة عرقلة التحقيق في جريمة مرفأ بيروت التي ذهب ضحيتها الكثير، وليس انتهاء باغتيال الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز وغيرها حسب بيان “القوات”.

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