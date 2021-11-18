ليست السكريات فقط.. «الصحة» توضح مسببات مرض «السكري»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة حقيقة معلومة خاطئة عن مرض السكري، تدعي أن تناول السكريات هي المسبب الوحيد للمرض.

وقالت الوزارة: إن تناول النشويات بكميات كبيرة قد يؤدي للإصابة بالمرض، حيث إن النشويات تتحول إلى سكر في الـدم.

وأضافت عبر فيديو جرافيك على حسابها بتويتر، أن زيادة السعرات الحرارية مع قلة الحركة قد تؤدي للإصابة بالسمنة والتي قد تؤدي للإصابة بالنوع الثاني من السكري.

ونصحت الصحة مرضى السكري بالحرص على الحركة والمشي، والتحقق من مستوى السكر في الدم قبل البدء بالمشي أو النشاط الرياضي بـ 15 دقيقة، والتحقق منه أيضاً بعد ساعة من الانتهاء من المشي أو الرياضة.