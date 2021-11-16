العقرب الأكثر فتكًا يقتل 3 ويلدغ 450 في مصر.. سمه يباع بـ39 مليون دولار (صور وفيديو)

تواصل- وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في مصر يوم السبت الماضي، عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 450 آخرين بلدغات العقارب السامة التي خرجت من جحورها بسبب العواصف الشديدة والسيول التي شهدتها محافظة أسوان جنوبي مصر.

وفي هذا الصدد وجدت مجلة علمية شهيرة الفرصة للحديث عن أنواع العقارب في مصر التي يوجد بها أكثر نوع فتكًا في العالم، ليس هذا وحسب بل إنه هذا العقرب يصل غالون السم منه إلى 39 مليون دولار أمريكي.

وبحسب التقرير المنشور في مجلة “livescience” تعليقا على الحادثة، يعيش في مصر نحو 31 نوعا من العقارب، بحسب العلماء.

ونقلت المجلة عن تقرير صادر عن “الأزهر” للعلوم، الذي أشار إلى وجود أحد أكثر العقارب فتكا على وجه الأرض، والتي تعيش أيضا في مصر، وهي العقارب ذات الذيل السميك، والتي تنتمي لجنس “Androctonus”.

بالإضافة إلى العقرب السابق، يوجد أيضا في مصر عقرب آخر فتاك ذو لدغة قاتلة يطلق عليه اسم “Deathstalker” أو (Leiurus quinquestriatus)، والتي يتم رصدها بشكل شائع في أسوان وتلدغ العشرات من الأشخاص في المنطقة كل عام.

مثل العديد من السموم الموجودة في البرية، يحتوي سم العقرب على العديد من المواد، بما في ذلك مسببات الهيستامين ومثبطات الأنزيم البروتيني والسيروتونين والفوسفوليباز والهيالورونيداز، بعد عزل العديد من المواد السامة العصبية من سم العقرب، بحسب تقرير منشور في مجلة “Reference Module in Life Sciences” العلمية.

وبحسب المصدر، يمكن أن تنتج السموم العصبية الموجودة في سم العقرب إطلاق كمية هائلة من للكاتيكولامين، خاصة عند الأطفال، مما يخلق “عاصفة ذاتية” حيث يتم تحفيز كل من الجهاز العصبي السمبثاوي، وهي حالة حرجة شديدة لدرجة أنها تؤدي إلى اعتلال دماغي، لكن بالشكل العام قد لا تسبب اللدغة الواحدة موت البالغين.

لكن بحسب “بزنس إنسايدر”، فإنه على الرغم من أن عقرب “deathstalker” هو من أخطر العقارب أيضا على وجه الأرض، إلا أنه ينتج العقار الأغلى ثمنا على الأرض، حيث يبلغ سعر الغالون 39 مليون دولار أمريكي.

ونوهت المجلة إلى أن طريقة جمع هذا الغالون ليست بالسهولة التي قد يتخيلها البعض، فهي عملية دقيقة جدا وتحتاج إلى وقت طويل ومعدات خاصة حيث لا يمكن القيام بتلك العملية عن طريق اليد، كما أنها قرابة العشر سنوات.