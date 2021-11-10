بعد روث البقر.. هندوسيات يصلّين داخل رغوة من السموم

تواصل- فريق التحرير

في أغرب الطقوس التي يقوم بها الهندوس، تقوم الهندوسيات بالصلاة داخل رغوة من السموم على نهر “جمنة”.

ويعتبر نهر جمنة أحد روافد نهر “الجانغ” المقدس لديهم حيث يستحم الهندوس خلال هذه الأيام في هذا النهر للاحتفال بأحد المهرجانات التي يقدسونها.

العجيب أن السموم تأتي من الصرف الصحي والنفايات الصناعية غير المعالجة.

وكانت الهندوس قبل يومين قد احتفلوا بطريقة لا تتناسب مع الفطرة، حيث احتفل الآلاف بجمع فضلات البقر وتراشقه بسعادة مع دهن أجسادهم به، وذلك مع بداية مهرجان “ديوالي” .

ويعتقد الهندوس أن هذه الطقوس ستُكسبهم صحة جيدة ومناعة ضد المرض وأيضا للتكفير عن ذنوب آبائهم.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الهندوسيات، وهن يصلين وسط الرغاوي السامة الغير معالجة في نهر جمنة بالهند.