«الموظف النائم».. مطلوب للعمل في شركة براتب 2250 ريالا

تواصل – وكالات:

نشرت شركة بريطانية، إعلانا طلبت خلاله موظفين للعمل كنائمين محترفين مقابل أجر يبلغ 600 دولار أمريكي أي ما يعادل 2250 ريالاً.

وطلبت شركة “بلايندز 247” مجموعة من الموظفين لتوظيفهم للنوم، في نطاق تجربة مجموعة ستائر تعتيم قامت بإنتاجها أخيراً.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تسجيل المرشحين المختارين في دراسة نوم وطنية لفهم أنماط واضطرابات العاملين الليليين بشكل أفضل.

وتابعت الشركة، أنه سيتم تزويد المشاركين بأجهزة مراقبة النوم وسيتعين عليهم إجراء بعض التغييرات على روتينهم المعتاد، مثل درجة حرارة نومهم ومصادر الضوء والأصوات البيئية والنظام الغذائي.