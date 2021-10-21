تعمدت نقل «كورونا» للجميع.. كارثة حلت بأسرة روسية

تواصل- فريق التحرير

بسبب اعتقاد معين حول كورونا، تسببت امرأة روسية في كارثة حلّت بأسرتها، كانت هي أول الضحايا بسبب اعتقادها الخاطيء.

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها وسائل إعلام روسية، فإن المرأة كانت مدفوعة باعتقاد أن تحمل المرض ومروره بشكل هين مرتبط بالإصابة بعدوى خفيفة.

وإثر هذا الاعتقاد أقدمت المرأة الروسية، على رؤية صديق مريض، ونتيجة لذلك أصيب جميع أفراد الأسرة بعدوى كورونا بما في ذلك الزوج، وابنتيها.

وعقب الزيارة أصيبت المرأة بمضاعفات خطيرة ما تسبب في وفاتها، بينما نقلت إحدى ابنتيها إلى العناية المركزة، مع إصابة الزوج والبنت الثانية.

وكان المدير الطبي لإحدى العيادات قد أعلن على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الواقعة.

وأضاف أن زميلة له على مقاعد الدراسة وتبلغ الآن من العمر 42 عاما، أرادت نقل العدوى في شكل خفيف إلى جميع أفراد أسرتها، فحلت الكارثة بالجميع.

وقد مرضت السيدة بشكل خطير، لكنها امتنعت عن طلب المساعدة الطبية لفترة طويلة، وتوفيت في وقت لاحق في المستشفى.

يذكر أن الأطباء شددوا على أن التطعيم هو الطريق الموثوق الآمن للوقاية من الإصابة بوباء كورونا.