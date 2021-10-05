أغلقوا مصنعا يورد أسلحة لدولة الاحتلال.. بريطانيون يتضامنون مع الشعب الفلسطيني (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله تضامن عدد من البريطانيين مع الشعب الفلسطيني، وذلك بتنديدهم بعمليات القمع ضد الفلسطينيين، أمام مصنع يورد أسلحة لدولة الاحتلال.

وبحسب ما تناوله رواد مواقع التواصل فقد ظهر نشطاء بريطانيون وهم يحملون العلم الفلسطيني ، متضامنين مع الشعب الفلسطيني.

وقام النشطاء بعملية إغلاق لمجمع أعمال بريطاني يضم مصنع يورد أسلحة لدولة الاحتلال.

من ناحية أخرى استنكر رواد مواقع الواصل من خلال حملة على مواقع التواصل ما قام به مدربون صهاينة، أثناء تدريبهم للشرطة البنمية، حيث وضعوا صورا لفلسطيني أثناء عملية التصويب، ما دفع السلطة البنمية للاعتذارعن الواقعة.