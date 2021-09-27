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النمر: مريضة تشتكي ضيق التنفس وتورم القدمين.. والإجابة تتحول إلى «لغز»

النمر: مريضة تشتكي ضيق التنفس وتورم القدمين.. والإجابة تتحول إلى «لغز»
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تواصل- فريق التحرير:

حذر ‏‏‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، مرضى القلب من خطورة تناول بعض الوصفات الشعبية التقليدية الشائعة لما لها من تأثير سلبي خطير على صحة المريض.

وكتب”النمر” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، قصة مريضة قلب جاءت إليه تشتكي من ضيق التنفس وتورم القدمين ، وبعد مراجعتها وفحص ما  تتناوله من أدوية وعلاجات فوجئ بوجود علبة بين أغراضها تحتوي على وصفة شعبية؛ عرض النمر صورة لها مرفقة بالتغريدة ووجه سؤالاً لمتابعيه عن مدى معرفتهم بمحتويات الوصفة.

وأوضحت تعليقات وردود متابعي “النمر” على تدوينته أن هذه وصفة شعبية تدعى “مخلط” تتضمن خليطاً من الكمّون والمُرّة والحِلبة ويتم تناولها للشمم والالتهابات.
جدير بالإشارة أن بعض الناس يفضلون اللجوء إلى الوصفات الشعبية والعلاجات العشبية لعلاج كثير من الأمراض بعيداً عن الأدوية، رغم تأكيد المختصين بوجود الكثير من الأعشاب التى قد تضر بالصحة ، خاصة إذا تم تناولها دون معرفة خواصها وتأثيراتها الجانبية.

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