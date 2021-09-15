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«الغذاء والدواء» توضح عقوبة تداول منتج تجميلي غير مدرج لدى الهيئة

«الغذاء والدواء» توضح عقوبة تداول منتج تجميلي غير مدرج لدى الهيئة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن القيام بتداول منتج تجميلي غير مدرج لدى الهيئة، يعرّض لعقوبات قد تصل إلى 5 ملايين ريال.

وقالت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر : “مخالفات التداول بالنسبة للشركة المدرجة للمنتج، في حال تداول منتج تجميلي غير مدرج، تكون العقوبات 30 ألف ريال وقد تصل إلى خمسة ملايين ريال.”

وأضافت: “لتجنب العقوبة، يجب التأكد من إدراج المنتج التجميلي من خلال قائمة المنتجات التجميلية المنشورة على موقع الهيئة، وعدم الإعلان عن المنتجات غير المدرجة أو التسويق لها”.

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