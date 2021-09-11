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أبرزها «الكيك والكرواسون».. استشاري يوضح ضرر «الأغذية الفارغة» على صحة الأطفال (فيديو)

أبرزها «الكيك والكرواسون».. استشاري يوضح ضرر «الأغذية الفارغة» على صحة الأطفال (فيديو)
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واصل – فريق التحرير:

قال الدكتور عبدالعزيز العثمان استشاري التغذية السريرية، إن الحلويات والمعجنات جميعها من الأغذية “الفارغة” وتعتبر أغذية غير صحية ولا تفيد صحة الأطفال.

وأضاف في لقاء مع “الإخبارية”، أن “الكرواسون” و”الكيك”، من أهم الأغذية الفارغة والمحببة للأطفال لكونها لا تحتوي على مغذيات مناسبة وإن كانت تحتوي على نسب قليلة جدا من الجبن أو مكسبات الطعم الأخرى.

وأكد أن “الصوصات” و”الكاتشب” من أهم الأغذية التي تهدد حياة الأطفال، وتعد خطراً كبيراً على صحتهم، محذراً من مادة جلوتومات أحادي الصوديوم والمعروف باسم “الملح الصيني” وهو وإن كان مسموحاً بإضافته للأغذية بنسبة قليلة محددة إلا أن استهلاك كمية كبيرة من تلك الأغذية قد يزيد من نسة تلك المادة في الجسم ليعاني الطفل من أضرارها.

 

 

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