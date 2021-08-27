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الاستخبارات الأمريكية تصدر تقريرا حول أصول فيروس كورونا بعد تحقيق مطول

الاستخبارات الأمريكية تصدر تقريرا حول أصول فيروس كورونا بعد تحقيق مطول
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تواصل – وكالات :

توصل مجتمع الاستخبارات الأمريكية إلى تقييم غير حاسم حول أصول فيروس كورونا بعد تحقيق استمر 90 يومًا بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لتقرير غير سري نُشر علنا يوم الجمعة.

ووفقاً لشبكة سي إن إن، فقد وجد التقرير أن مجتمع الاستخبارات لا يزال منقسما حول أي من النظريتين السائدتين – أن الفيروس جاء من تسرب معمل أو أنه نُقل من حيوان إلى إنسان بشكل طبيعي – من المرجح أن يكون صحيحًا.

وأوضح أن هناك إجماع موحد بين أجهزة الاستخبارات على أن النظريتين معقولتان، بحسب التقرير الصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية.

في حين فشل التقرير في الوصول إلى تقييم قاطع حول أصل الفيروس، فقد ألغى بعض النظريات.

وقيّم مجتمع الاستخبارات، على سبيل المثال، أن كوفيد-19 لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي، عكس ما قاله بعض الجمهوريين العام الماضي.

وقال التقرير إن معظم الوكالات كان تقييمها منخفضًا بالنسبة إلى أنه من غير المحتمل أن يكون فيروس كورونا مصممًا وراثيًا أيضًا.

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