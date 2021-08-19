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القبض على مواطنَيْن ارتكبا جرائم سرقة مركبات ومنازل بالرياض

القبض على مواطنَيْن ارتكبا جرائم سرقة مركبات ومنازل بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مركبة واستخدامها في سرقة المنازل ومساكن العمالة والاستيلاء على أجهزة إلكترونية ومقتنيات شخصية ومبالغ مالية، حيث تم استرداد المركبة.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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