«سمك السلمون» يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.. 60 جراما تكفي

تواصل – وكالات:

قال باحثون إن تناول ما يكفي من فيتامين (د) الموجود بنسبة عالية في سمك السلمون يمكن أن يقي من الإصابة بسرطان الأمعاء قبل بلوغ سن الخمسين.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون أمريكيون أن استهلاك 300 وحدة دولية من مصادر فيتامين (د) كل يوم – ما يعادل ثلاثة أكواب من الحليب أو 60 جرامًا فقط من سمك السلمون – قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بمقدار النصف.

ويحافظ فيتامين د على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويتكون بشكل طبيعي عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، ويقول الخبراء إن هذه النتائج قد تدفع الأطباء في نهاية المطاف إلى التوصية للشباب باستهلاك المزيد من “فيتامين أشعة الشمس”، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتتبع البحث الممول من الحكومة الأمريكية 94000 امرأة لمدة 25 عامًا، وتم استجوابهن كل عامين حول نظامهن الغذائي وحالتهن الصحية، ولاحظ علماء جامعة هارفارد أن تناول فيتامين د من مصادر الغذاء مثل الأسماك والفطر والبيض والحليب قد انخفض في العقود القليلة الماضية. وكانوا يدركون أيضًا أن هناك اتجاهًا مقلقًا لارتفاع حالات الإصابة بسرطان القولون في سن الخمسين، على الرغم من انخفاض حالات هذا النوع من السرطان بشكل عام.

وكشفت الدراسة أن تناول فيتامين (د) كان مرتبطًا بـ “انخفاض خطر” الإصابة بسرطان القولون المبكر وأورام القولون، وكان الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا الفيتامين من خلال المكملات الغذائية.

لكن الدراسة، التي نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي، أقرت بأن النتائج يمكن أن تكون بسبب الصدفة أو نتيجة عوامل غير معروفة، بدلاً من تناول فيتامين (د). وقال الباحثون إنهم بحاجة إلى المزيد من الأبحاث على عينة أكبر لتدعيم النتائج التي توصلوا إليها. لكن الخبراء قالوا إن النتائج التي توصلوا إليها قد تؤدي إلى توصية الأطباء للمرضى بتناول المزيد من فيتامين (د) كإستراتيجية وقائية، إلى جانب اختبارات الفحص الروتينية.