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5 أصناف غذائية ضرورية لمرضى السكري.. تعرف عليها

5 أصناف غذائية ضرورية لمرضى السكري.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

قد ترتفع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، في حال تخلف المرضى عن تلقي إحدى جرعات علاج السكري أو في حال تناول كميات مفرطة من الأطعمة، خاصة تلك التي تحتوي على السكر.

ويعد ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري مؤشرا خطيرا، قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة مثل الغيبوبة، بحسب “سكاي نيوز”.

ولتلافي ذلك، يمكن الاعتماد على 5 أصناف من أغذية تتضمن الكربوهيدرات، وهي:

– الحبوب:عادة ما يتجنب مرضى السكري عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، عددا من الأطعمة مثل المعكرونة والأرز والخبز، لكن تبين أنه في وسع هؤلاء المرضى الاعتماد على الحبوب مثل الرز البني الغني بالكربوهيدرات الصحية والبروتينات وغيرها.

– الشوفان:خيار جيد في وجبة الفطور، كما أنه غني بالألياف التي تحافظ على صحة الأمعاء.

– البقوليات:معروف أنها غنية بالبروتينات، التي تساعد في التحكم في مستوى ضغط الدم، وتحتوي على البوتاسيوم والألياف وعناصر غذائية أخرى.

– الفواكه:تعد مصدرا جيدا للكربوهيدرات الصحية والسكر الطبيعي، علاوة على أنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى. يمكن لمرضى السكري تناول فواكه مثل التفاح والعنب والموز، في حين يجب تقليل استهلاك الفواكه الغارقة في السكر مثل المانغو والتين.

– البطاطا الحلوة:غنية بالألياف التي تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم.

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