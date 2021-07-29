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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الغذاء والدواء» توضح دور الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية

«الغذاء والدواء» توضح دور الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الغذاء والدواء أن الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية تمكن من حساب كمية العناصر الغذائية المتواجدة في المنتجات الغذائية، وتساعد مصنِّعي الأغذية إضافتها لبطاقة المنتج.

وقالت الهيئة عبر “تويتر” إنه يجب ذكر كمية الفيتامينات والمعادن على البطاقة التغذوية في حال نصت مواصفات المنتج الغذائي بإضافتها أو عند كتابة أي ادعاء صحي أو تغذوي متعلق بها.

وأضافت الغذاء والدواء أن الخدمة اختيارية ولا يمكن مساءلة الهيئة عن مخرجاتها ولا تغني عن الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة ببطاقة المنتج، ويتحمل المصنع إضافة البيانات طبقًا لما هو وارد في اللوائح الفنية، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على الحاسبة الذكية من خلال (بوابة الهيئة).

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