الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة»: أعراض التهاب «الكبد الوبائي» لا تظهر إلا متأخرة فبادروا بالفحص

«الصحة»: أعراض التهاب «الكبد الوبائي» لا تظهر إلا متأخرة فبادروا بالفحص
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن 1 من كل 12 شخصًا مصابٌ بالتهاب الكبد الوبائي “ج” أو “ب”، لأن أعراض الإصابة به لا تظهر إلا متأخرة.

وشددت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أهمية المبادرة بالحجز للفحص المسحي عبر عيادة “كبدك” في تطبيق موعد.

وفي وقت سابق، فعّلت “الصحة” الأنشطة التوعوية لليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي الذي يقام بتاريخ 28 يوليو من كل عام ويحمل هذا العام 2021م شعار “افحص واطمئن التهاب الكبد لا ينتظر”، حيث نشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” مجموعة تصاميم إنفوجرافيك توعوية تتضمن أرقامًا إحصائية محلية وعالمية عن المرض وأعداد المصابين ونسب الإصابة.

وتسعى الصحة من خلال هذه الأنشطة والفعاليات التوعوية إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، وزيادة مستوى الوعي لدى المواطنين وفهمهم للمرض، والمضاعفات التي يُسببها، بالإضافة إلى تشجيع عمليات الكشف المبكر للوقاية من المرض ودعمها، وعلاج المرض.

 

 

 

مواد ذات صلة

«الصحة»: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة

«الصحة»: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة

«الصحة» تحذر من التهاون بأعراض «الكبد الوبائي» .. وتوجه نصيحة مهمة

«الصحة» تحذر من التهاون بأعراض «الكبد الوبائي» .. وتوجه نصيحة مهمة

«الصحة» تُذكِّر بعقوبة الاعتداء على الممارس الصحي.. السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال

«الصحة» تُذكِّر بعقوبة الاعتداء على الممارس الصحي.. السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال

«الصحة»: تسجيل أكثر من 25 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة

«الصحة»: تسجيل أكثر من 25 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>