نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» للحجاج بشأن سلامة الأطعمة

تواصل – فريق التحرير:
قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدداً من النصائح للحجاج أثناء تأدية المناسك، بهدف الخروج بموسم حج آمن.
ونصحت الهيئة الحجاج في رسالة توعوية بعدم تناول الوجبات إلا من خلال منشآت غذائية مصرح بها بعد التأكد من الصلاحية، مع تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة الجائلين.
كما شددت الهيئة على تجنب تناول اللحوم غير تامة النضج أو منتجات الحليب غير المبسترة، أو أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام، بالإضافة إلى عدم ترك الطعام مكشوفًا.
وأكدت على ضرورة الإكثار من شرب المياه المعبأة والمصرح بها، مع الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.