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«النمر» يقدم نصائح مهمة للتعامل مع آلام ونغزات الصدر

«النمر» يقدم نصائح مهمة للتعامل مع آلام ونغزات الصدر
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تواصل – فريق التحرير :

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، عدة نصائح بشأن آلام الصدر والنغزات التي قد يشعر بها البعض.

وقال النمر في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “إذا أحسست بألم الصدر فلا داعي للفزع والخوف، فالغالبية العظمى من الآم الصدر التي تأتي للطوارئ ليست جلطات، بل اهدأ وأتصل على رقم الإسعاف وهم يوجهونك بالتصرف المناسب.”

وأضاف: “من يعانون نغزات الصدر ليس لديهم تشخيص واحد وإنما مجموعة أمراض تشترك في هذه الشكوى: آلام عضلات، قولون عصبي، ارتخاء صمام مترالي، انقباض الشرايين، قلق نفسي”.

وتابع النمر: “٩٣% من آلام الصدر تكون من العضلات، ارتجاع المريء، الرئتين…إلخ وليست من القلب، وتشكل آلام القلب حوالي 7% فقط من آلام الصدر، لذلك لا تخف واهدأ واتصل بالإسعاف أو اذهب لأقرب طبيب وهو يقوم بالتصرف المناسب”.

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