47 دورة للبنين و308 دورة نسائية باكورة دورات «مكنون» الصيفية لهذا العام

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في إطار حرصها على الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية واستثمار أوقات الطلاب والطالبات بالمفيد والنافع، انطلقت غرة شهر شوال الدورات الصيفية القرآنية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” في عموم المساجد والمدارس النسائية في مدينة الرياض للطلاب والطالبات بعد الاستعدادت الكاملة والتهيئة الجيدة والتجهيزات المناسبة لضمان أداء جيد وفعال يتناسب مع حجم المناسبة وأهميتها، علمًا أن جميع الدورات ستكون عبر تقنيات التعليم عن بُعد.

ويتولى الإشراف الإداري والتعليمي المباشر على الدورات طاقم متخصص ذو كفاءة عالية ويتسم بالأداء والعطاء الذي يضمن -بإذن الله- مخرجات عالية الجودة من الطلاب والطالبات.

جدير بالذكر، أن الجمعية أقامت في شهر رمضان المبارك مشروع الدورات الرمضانية حيث بلغ عددها ٣٠٢ دورة، ضمت ٢,٢٨٣ حلقة، شارك فيها ٣٤,٣٩٠ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الأوجه المسمعة ٤,٠١٩,٦٣١ وجها.